BD "Balada para Sophie", Filipe Andrade e Inês Amaro nomeados para prémios Eisner

O argumentista português Filipe Melo e o desenhador argentino Juan Cavia estão nomeados por conta da edição norte-americana da novela gráfica "Balada para Sophie", com o selo da Top Shelf e tradução de Gabriela Soares.

O livro está indicado para quatro prémios Eisner: Melhor Álbum de BD, Melhor Edição Americana de um Livro Estrangeiro, Melhor Argumentista e Melhor Desenhador.

"Balada para Sophie" representa uma nova colaboração em BD de Filipe Melo e Juan Cavia, convocando para a narrativa um imaginário do cinema, da música e da literatura.

Com mais de 300 páginas, o livro tem como ponto de partida a rivalidade entre dois pianistas franceses, que nos anos 1930 competem num concurso de jovens talentos. A história é contada na perspetiva de um dos pianistas, Julien Dubois, que, sabendo-se no fim de vida, procura redimir-se do passado numa longa entrevista com uma jornalista.

"Balada para Sophie" foi edita em 2020, em Portugal, pela Tinta-da-China, e reeditada em 2021 pela Companhia das Letras, tendo já sido adaptada para teatro, com encenação de Maria João Luís.

Para os prémios Eisner estão também nomeados o desenhador Filipe Andrade e a colorista Inês Amaro pelo trabalho na série "The Many Deaths of Laila Starr", escrita por Ram V, com selo da norte-americana Boom! Studios.

"The Many Deaths of Laila Starr" é uma história ambientada em Bombaim, sobre vida e imortalidade, na qual a Morte é relegada para o mundo dos vivos, ocupando o corpo de uma jovem rapariga, Laila Starr, descreve a editora.

A BD está nomeada para o Eisner de Melhor Série Curta, Filipe Andrade - há muito a trabalhar no mercado internacional para editoras estrangeiras - está indicado para Melhor Desenhador e para Melhor Colorista, dividindo a nomeação nesta categoria com Inês Amaro.

Os vencedores dos prémios Eisner - batizados com o nome do autor e editor norte-americano de BD Will Eisner, que morreu em 2005 -- serão anunciados a 22 de julho.