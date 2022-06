Belmonte recebe festival de arte e cultura dedicado aos Descobrimentos

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, aquele município liderado por António Dias Rocha explicou que a iniciativa é organizada numa parceria com a empresa ComSentido, a Beltour e o CLDS 4G Projeto Esperança, e que pretende levar "mais vida ao centro histórico da vila, alegrando as ruas com cor e arte, fomentando o turismo e o comércio local".

"O Festival Novo Mundo tem como tema `Os Descobrimentos, homenageando o espírito aventureiro dos navegadores, assim como dos nossos antepassados, através da representação nas peças de arte criadas do tema marítimo e dos ofícios do passado".

Segundo a informação, a comunidade local surge como peça fundamental neste certame, "tendo um papel proativo na criação das peças suspensas que se encontrarão nas ruas do centro histórico", dado que "os habitantes e associações locais abraçaram a iniciativa criando peças em renda com temas náuticos, que posteriormente serão suspensos para que todos possam apreciar o seu trabalho".

A organização vincou ainda que o pensamento ecológico é também um dos pilares do evento, tendo sido recolhidos materiais em fim de vida para que uma nova vida lhes seja dada.

As criações resultantes deste esforço conjunto estarão em exposição nas ruas do centro histórico de Belmonte durante os meses de junho e julho, sendo que a inauguração está agendada para a quinta-feira, às 18:00, junto à estátua de Pedro Álvares Cabral.

Além disso, irá decorrer, no sábado e no domingo, junto ao castelo, uma mostra de ofícios.