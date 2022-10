Biblioteca com espólio literário do escritor António Lobo Antunes está a nascer em Benfica

Localizada num antigo edifício da Fábrica Simões esta nova biblioteca irá ocupar dois pisos, numa área total de 1850 m2, com diferentes funcionalidades e espaços pensados para as famílias, adultos, crianças e jovens. Está ainda prevista a existência de uma área multiusos com uma galeria, bem como uma sala denominada “Espaço António Lobo Antunes”, reforçando a importância do seu pensamento e da sua obra literária na divulgação da língua portuguesa em Portugal e no estrangeiro.Esta é também a 19ª biblioteca municipal da cidade de Lisboa. A repórter Arlinda Brandão foi visitar o espaço ainda em obra. Está prevista a sua abertura ao público em 2024.