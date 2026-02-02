Billie Eilish, Bad Bunny e Olivia Dean defendem imigrantes na noite dos Grammy

Vários outros artistas, incluindo Justin Bieber e Kehlani, usaram pins dizendo "ICE out" na passadeira vermelha, ecoando o mote que levou centenas de milhares de manifestantes às ruas do país na sexta-feira.

"Ninguém é ilegal numa terra roubada", disse Eilish, quando aceitou o Grammy de Canção do Ano por "Wildflower", que gravou com o irmão Finneas.

"É muito difícil saber o que dizer e o que fazer neste momento", continuou a artista. "Temos de continuar a lutar, a protestar e a falar", incentivou, terminando com um "que se lixe o ICE" que a emissora norte-americana CBS censurou, tirando o som na transmissão ao vivo.

A cantora tinha sido criticada pelo Departamento de Segurança Interna, liderado por Kristi Noem, na sequência de publicações anti-ICE nas redes sociais.

Também o cantor porto-riquenho Bad Bunny se pronunciou contra a ação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) quando venceu o Grammy por Melhor Música Urbana, com "Debí Tirar Más Fotos".

"Antes de agradecer a Deus, quero dizer fora com o ICE", disse o artista, cujas palavras mereceram uma ovação em pé da audiência. "Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos norte-americanos", afirmou.

Bad Bunny disse ainda que ódio gera mais ódio e pediu que se lute "com amor". Quando voltou ao palco para receber o Grammy de Álbum do Ano, discursou em espanhol e dirigiu a única frase em inglês às pessoas que deixam a pátria "para seguirem os seus sonhos".

Também Olivia Dean, que levou para casa o Grammy de Artista Revelação, usou o momento no palco para defender os imigrantes.

"Estou aqui como neta de imigrantes. Sou um produto da bravura e penso que estas pessoas devem ser celebradas", disse a artista. "Não somos nada uns sem os outros", acrescentou.

Outros artistas que se posicionaram contra o ICE na noite de prémios foram Hailey Bieber, Joni Mitchell, Finneas e Amy Allen. A 68ª cerimónia da Academia de Artes e Ciências de Gravação decorreu na Crypto.com Arena, em Los Angeles.