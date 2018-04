Bloco acusa Governo de não proteger livrarias

Numa iniciativa do partido, a coordenadora do Bloco, Catarina Martins, sublinha a importância de fazer alterações à lei do preço fixo do livro exigindo, em simultâneo, mais fiscalização a esta mesma lei.



Também no setor da cultura o músico Salvador Sobral fez um apelo para que o imposto aplicado aos bilhetes dos espetáculos seja reduzido e para que suba a fatia do orçamento dedicada à cultura. Diz o músico que o valor actual é um bocadinho vergonhoso.





O apelo de Salvador Sobral numa cerimónia com o ministro da Cultura e com o Presidente da República. Salvador Sobral e a irmã e Luísa Sobral foram condecorados pelo Chefe de Estado com o grau de comendadores da ordem de mérito pelo êxito singular que alcançaram com a vitória no festival da eurovisão.