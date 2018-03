Bob Dylan. A "Never Ending Tour" do trovador faz escala em Lisboa

Carlos Santos Neves - RTP22 Mar, 2018, 11:03 / atualizado em 22 Mar, 2018, 11:17 | Cultura

Lisboa é a primeira escala em mais de duas dezenas de concertos agendados para o Velho Continente até ao termo do mês de abril. A Altice Arena está esgotada.

Bob Dylan foi distinguido em 2016 com o Prémio Nobel da Literatura por “ter criado novas formas de expressão poéticas no quadro da grande tradição da música americana”.

É preciso recuar dez anos para evocar o último espetáculo dado em Portugal pelo trovador de 76 anos. Bob Dylan tocou e cantou no verão de 2008 em Algés, integrado no cartaz do Alive.



“Durante toda a atuação, foram poucas as vezes que se virou para a audiência e só comunicou com o público quase no final do concerto. O único momento de grande comunhão com a audiência ficou reservado para essa altura, com a interpretação do clássico Like a Rolling Stone, que Dylan compôs em 1965”, escrevia então a agência Lusa.



Para recordar a primeira ocasião em que os portugueses puderam escutar ao vivo a voz roufenha que - entre outras - cunhou o espírito dos anos 60 do século XX, teremos de revisitar o verão de 1993. Dylan atuou no Coliseu do Porto e no Pavilhão de Cascais, onde as primeiras partes foram entregues a Sérgio Godinho e à compatriota Laurie Anderson.



Regressaria em abril de 1999 para tocar por duas vezes no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, e para um concerto no Coliseu do Porto. Em julho de 2004 esteve em Vilar de Mouros.



Teresa Nicolau, Pedro Pessoa - RTP (novembro de 2017)



c/ Lusa

As atuações mais recentes de Dylan aconteceram no final do ano passado.É expectável que repita agora, na capital portuguesa, o essencial dos últimos alinhamentos, que incluíram temas como “Highway 61 revisited” e “Ballad of a thin man”, de meados da década de 60, “Tangled up in blues”, de 1975, ou “Summer days”, editado em 2001. Deverá ainda haver lugar a algumas versões de faixas de outros compositores.Foi também em 2017 que Bob Dylan deu à luz o triplo álbum “Triplicate” – formato inédito no percurso do músico -, com 30 leituras pessoais de temas clássicos norte-americanos.