Bragança, Cartaxo e Portalegre são as próximas cidades na Rede Eunice do Teatro D. Maria

Estes espaços culturais juntam-se assim ao Teatro Municipal de Portimão, que ingressou na Rede Eunice Ageas há dois anos, e com quem o TNDM continuará a trabalhar por mais um ano.

Este projeto é uma iniciativa de difusão de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo D. Maria II, que se desenvolve em parceria com municípios que queiram reforçar a oferta teatral de qualidade nas suas comunidades.

Neste âmbito, os espetáculos que vão rodar por toda a rede são "Um Outro Fim para a Menina Júlia", "Antígona" e "Fake", disse o diretor artístico do Dona Maria II, Tiago Rodrigues.

São "espetáculos distintos entre si, não tratamos toda a rede da mesma forma, dialogamos, tentamos perceber quais são as necessidades, fazer uma proposta de espetáculos que possa rodar por toda a rede, mas de acordo com as necessidades", explicou.

"Um Outro Fim para a Menina Júlia" foi escrito e dirigido por Tiago Rodrigues, a partir de August Strindberg, foi apresentado durante três meses no TNDM e estará em digressão a partir de fevereiro.

Segue-se "Antígona", um espetáculo encenado por Mónica Garnel, "um clássico e um espetáculo de grande escala que muitas vezes não chega a estes teatros municipais com menos capacidade financeira para comprarem espetáculos e organizarem digressões".

Depois será a vez de "Fake", "um espetáculo de Miguel Fragata e Inês Barahona, que se estreará connosco em março e que seguirá depois em digressão para os quatro teatros ageas, uma escrita original absolutamente atual sobre as `fake news` e a desinformação".

"Portanto conseguimos conjugar uma adaptação, um texto clássico e um texto novo e três propostas estéticas muito distintas que irão rodar este ano pela rede Eunice Ageas", sublinhou o responsável.

Nos últimos três anos, a Rede Eunice -- que toma o nome da atriz Eunice Muñoz -- estendeu-se ao Funchal, Sardoal e Vila Real, onde o TNDM foi nove vezes com nove espetáculos diferentes, onde realizou oficinas de formação a artistas e técnicos locais, e onde foi estabelecido um "dialogo profundo que vai continuar a dar frutos".

Tiago Rodrigues faz, por isso, um balanço muito positivo deste projeto, que permite que um teatro como o Nacional Dona Maria II, que é pago com os impostos de todos, de alguma forma chegue a todos, sobretudo a quem não tem possibilidade de vir a Lisboa para ver um espetáculo.

"Temos sessões permanentemente esgotadas, vimos todos os teatros verem reforçados os seus orçamentos pelas autarquias, e vimos que projetos novos começaram nestes teatros. Muitos começaram a programar com artistas que descobriram pela rede Eunice, começaram a organizar grupos de teatro amador ou juvenil, e a desenvolver projetos às vezes inspirados por projetos do Dona Maria II, com a nossa parceria e o nosso apoio".

É este "efeito transformador" que Tiago Rodrigues quer que o projeto "continue a ter com estes novos parceiros".