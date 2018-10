Cabo-verdiano Djamilson Pereira vence programa de Residência Artística em Dança

Lusa15 Out, 2018, 18:51 | Cultura

Segundo uma nota do Instituto Camões, o júri decidiu por unanimidade selecionar a proposta de trabalho de Djamilson Pereira, considerando que, no universo das candidaturas admitidas, "é a que melhor se enquadra na lógica do presente programa de Residência Artística".

Criado ao abrigo do protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, este programa destina-se a coreógrafos e bailarinos de nacionalidade cabo-verdiana em início de carreira.

Os candidatos têm de ter residência oficial em Cabo Verde ou que se encontrem a viver, estudar ou a trabalhar no país e que pretendam desenvolver um projeto de criação artística na área da dança, coerente com o seu percurso artístico e pertinente na proposta de relação com a cidade de Lisboa, em Portugal.

Do júri do concurso fez parte João Fiadeiro (especialista na área da Dança, convidado), Ana Rita Wever (Câmara Municipal de Lisboa) e Maria João Pinto Correia (Instituto Camões).

Os elementos do júri valorizaram "o impacto e benefícios expectáveis que novos encontros e experiências proporcionados pela residência poderão refletir, de forma determinante, na atividade artística do candidato vencedor, bem como, a exequibilidade do projeto criativo e o seu interesse artístico, em função do currículo e do tempo do programa".

Djamilson Pereira, nascido em 1978, é bailarino, mas também professor de dança, desenhador retratista e ator.

Segundo o Instituto Camões, o bailarino tem várias formações de dança em Cabo Verde e na Escola Superior de Dança de Lisboa (Portugal).

Bailarino da Companhia de Dança "Raiz di Polón" desde 2004, tem participado em vários espetáculos da companhia. Participou, como ator e bailarino, na peça "Profecia di Kriolo", do Grupo de teatro "Fladu Fla", apresentada na Praia e no Mindelo em 2007.

Integrou ainda, como bailarino, a ópera "Criolo", do coreógrafo António Tavares, apresentada no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, em 2009.

É desenhador retratista com exposição apresentada no Palácio da Cultura em 2003. Participou, como bailarino, na estreia do filme documentário "Imigranti", do realizador Guenny Pires, em Boston, Estados Unidos, e como ator no filme documentário "Kontinuasom" e no vídeo instalação "Utopia" de César Schofield.