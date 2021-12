Câmara da Guarda cancela festa de Fim de Ano e das Janeiras

"Tendo em conta a evolução epidemiológica do nosso concelho, debatida na reunião da comissão municipal de proteção civil, declarámos o estado de alerta municipal e assinei hoje a ativação do plano municipal de emergência", anunciou Sérgio Costa.

Em conferência de imprensa, após a primeira reunião da comissão municipal de proteção civil com o novo executivo, o presidente da Câmara explicou que, "com base na ativação do plano, são adiados os concertos de Natal que estavam previstos para as igrejas das aldeias, freguesias e cidade" da Guarda.

"É também cancelado o espetáculo das Janeiras e a festa da passagem de ano, com reagendamento do concerto previsto para data a anunciar".

"A única coisa que se mantém é o lançamento do fogo de artifício, a partir da Torre de Menagem, porque será visível por todas as pessoas a partir de sua casa e assim assinalamos o dia", destacou.

A Câmara da Guarda vai "também disponibilizar a partir de agora 25.000 testes" ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, que serão distribuídos pelas forças de segurança, de proteção civil, associações culturais e desportivas e instituições particulares de solidariedade social.

O autarca disse que as medidas adotadas pelo município "são sempre em consonância com o que as autoridades nacionais vão dizendo" e a comissão mantém a "vigilância na situação epidemiológica" para assim "ir agindo".

Hoje, o Hospital Sousa Martins tinha 24 pessoas internadas, devido à covid-19, quatro delas nos cuidados intensivos.

As "únicas atividades que se mantém" do programa municipal "Guarda, cidade Natal", "são as que se realizam única e exclusivamente ao ar livre", reforçou o autarca, que deixou "para decidir depois" se a tradição do Madeiro de Natal na Cidade e o Magusto das Velhas no dia 26, que "apesar de serem ao ar livre, se mantêm.

"A programação do Teatro Municipal da Guarda (TMG) vai manter-se e o acesso aos espetáculos será feito em conformidade com as regras impostas pelo estado de calamidade do país", disse.

Estas "regras aplicam-se também no museu e na biblioteca" municipal.

O concerto de quarta-feira no TMG, de António Zambujo com a Orquestra Filarmonia das Beiras, "vai realizar-se com as referidas condições de acesso" e "os espetadores deverão ter na sua posse os bilhetes do concerto que estava inicialmente agendado para agosto e são válidos para esta nova data".

"Há dois campeonatos nacionais agendados para este fim de semana, o de Natação e o de Andebol, que serão realizados, após consulta com as organizações e federações, mas não terão público", alertou.

Sérgio Costa assumiu que a autarquia "também já cancelou o seu tradicional jantar de Natal com os funcionários" e, depois de "vários empresários já terem dito que também cancelaram" as suas festividades, o autarca lembrou que "a Câmara não pode proibir, mas pode apelar ao bom senso e ao cumprimento das regras" impostas no país.

A covid-19 provocou pelo menos 5.261.473 mortes em todo o mundo, entre mais de 265,80 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.572 pessoas e foram contabilizados 1.172.420 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.