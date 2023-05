Câmara de Lisboa assinala os 25 anos da Expo’98

De seguida, debaixo da pala do Pavilhão de Portugal, o presidente da autarquia lisboeta, Carlos Moedas, vai estar presente na assinatura do memorando de entendimento entre os herdeiros de António Mega Ferreira, a Câmara de Lisboa, a Junta de Freguesia do Parque das Nações e a Universidade de Lisboa para a instalação da Biblioteca António Mega Ferreira no Pavilhão de Portugal.Na altura, será ainda inaugurada uma exposição de fotografias de Luís Pavão sobre o Parque das Nações, organizada pelo Arquivo Fotográfico Municipal.A celebração dos 25 anos da Expo’98 termina com o lançamento do livro de textos “A minha Lisboa, o Castelo, o Tejo e Tudo” da autoria de António Mega Ferreira com fotografias de Kenton Thatcher e com o espetáculo de evocação “António Mega Ferreira – Todas as Cores nas tuas Mãos” organizado por um grupo de amigos, com a participação da Orquestra Metropolitana de Lisboa e que decorrerá no Teatro Camões.