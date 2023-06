Candidaturas ao Prémio Eduardo Lourenço abertas até 16 de agosto

O Prémio Eduardo Lourenço foi criado, em 2004, "para homenagear o mentor" do Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e "galardoar personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas", salientou a Câmara da Guarda em comunicado.

"No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, cujas comemorações decorrem durante um ano na Guarda e por todo o país -- num programa coordenado pela Câmara Municipal com o Centro de Estudos Ibéricos -- o CEI apresenta a 19.ª edição do prémio", acrescentou a autarquia liderada por Sérgio Costa.

As candidaturas decorrem até dia 16 de agosto, "podendo qualquer instituição ou pessoa enviar propostas" para o Centro de Estudos Ibéricos, tendo em atenção o regulamento disponível em: www.cei.pt/pel/regulamento.html.

O vencedor do prémio é escolhido por um júri constituído pelos membros da direção do CEI (presidente da Câmara da Guarda, reitores da Universidade de Coimbra e da Universidade de Salamanca, em Espanha), bem como representantes das comissões executiva e científica do CEI e quatro personalidades convidadas pelas duas universidades.

Desde 2004, foram distinguidas com o Prémio Eduardo Lourenço as seguintes personalidades e instituições de Portugal e Espanha: Maria Helena da Rocha Pereira (professora catedrática de Cultura Greco-Latina da UC, 2004), Agustín Remesal (jornalista, 2006), Maria João Pires (pianista, 2007), Ángel Campos Pámpano (poeta, 2008), Jorge Figueiredo Dias (professor catedrático de Direito Penal da UC, 2009), César António Molina (escritor, 2010), Mia Couto (escritor, 2011), José María Martín Patino (teólogo, 2012), Jerónimo Pizarro (professor e investigador, 2013), Antonio Sáez Delgado (professor e investigador, 2014), Agustina Bessa-Luís (escritora, 2015), Luis Sepúlveda (escritor, 2016), Fernando Paulouro das Neves (jornalista e escritor, 2017), Basilio Lousada Castro (escritor, 2018), Carlos Reis (professor e investigador da UC, 2019), Ángel Marcos de Dios (professor e investigador, 2020), Fundação José Saramago (2021) e Valentín Cabero Diéguez (professor e geógrafo, 2022).