Casa da Arquitetura em Matosinhos faz visitas a obras de Álvaro Siza no fim de semana

O primeiro "Fim de Semana Inquieto", uma iniciativa do Serviço Educativo da Casa da Arquitetura, realiza-se a 19 e 20 de junho, e destina-se a todos os públicos, referiu, em comunicado.

O programa tem propostas culturais e lúdicas para crianças, jovens e adultos, destacando-se o "itinerário Siza" com visitas orientadas a espaços desenhados pelo arquiteto português, em Matosinhos, no distrito do Porto.

Entre os espaços com assinatura de Álvaro Siza em Matosinhos, que vão fazer parte do roteiro, estão a Piscina das Marés, a Casa de Chá da Boa Nova e a Piscina da Quinta da Conceição, adiantou a organização.

Além disso, o "Fim de Semana Inquieto" tem um `workshop` de escrita criativa para famílias, realizado por Nuno Cash Santos, e uma sessão de `curtas` de cinema com produção da Agência da Curta Metragem.

As visitas orientadas aos espaços da autoria do arquiteto português têm um custo de cinco euros e uma duração de 45 a 60 minutos.

Já aquelas às exposições patentes na Casa da Arquitetura, uma delas em língua gestual portuguesa, são grátis e demoram uma hora.

Os lugares para as atividades são limitados, devendo as inscrições ser efetuadas até quinta-feira, através do e-mail educativo@casadaarquitectura.pt.