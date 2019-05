Cassete Pirata expõem-se em "A montra", o álbum de estreia

Lusa25 Mai, 2019, 11:28 | Cultura

"As músicas foram sendo compostas, umas mais a falar de amor, outras a falar de histórias de amigos. [Era] um leque de canções a falar da mesma temática, então acabou por ser `A montra` o título que unia essas histórias e o imaginário que queriam dizer", explicou.

João Firmino é o vocalista, guitarrista e autor das músicas dos Cassete Pirata, posicionando-se na liderança de um grupo que inclui ainda Margarida Campelo e Joana Espadinha (vozes e teclados), António Quintino (baixo) e João Pinheiro (bateria).

Depois de um EP lançado em 2017, o disco de estreia é "a primeira montra [dos Cassete Pirata] e fala um bocadinho de tudo o que envolve essa experiência de uma banda que se mostra nessa indústria e o turbilhão de sensações que isso traz", referiu o músico.

Nascido em Coimbra, em 1986, João Firmino passou pelo Hot Clube de Portugal e fez o curso superior de Jazz Performance na Holanda. Foi nesse ambiente do jazz que cofundou a editora Sintoma Records, editou dois álbuns a solo e trabalhou na produção e como "braço direito" de outras bandas e artistas.

À pergunta "e agora o que vou fazer a a seguir?", João Firmino respondeu com a formação dos Cassete Pirata, numa deriva pop rock, com alguns dos músicos que foi conhecendo no caminho.

"Surgiu a vontade de fazer uma banda à minha maneira, com as minhas canções e a escolha dos amigos foi óbvia para realizar esse sonho", disse. Os primeiros ensaios surgiram no final de 2016 e logo a seguir o primeiro concerto e a gravação do EP.

Esse primeiro registo tem "referências mais nostálgicas do som" e as primeiras histórias que João Firmino desenhou em forma de canção.

As músicas de "A montra", o álbum de estreia, já foram construídas nos anos seguintes, e num registo muito ao vivo entre todos. "São mais contemporâneas, de histórias que estão mais vividas no presente", disse.

Os Cassete Pirata apresentarão o álbum ao vivo, para já, em três concertos: na quarta-feira no Salão Brazil, em Coimbra, na quinta-feira nos Maus Hábitos, no Porto, e, a 01 de junho, sábado, no Musicbox, em Lisboa.