Celorico da Beira cria museu dedicado ao aviador Sacadura Cabral

O protocolo de cedência do espólio relacionado com o pioneiro da aviação comercial vai ser celebrado na quinta-feira, pelas 15h00, na Biblioteca Municipal de Celorico da Beira, entre a autarquia e José da Silva Henriques, no âmbito das comemorações do Feriado Municipal.

O presidente da Câmara, Carlos Ascensão, disse hoje à agência Lusa que o comendador José da Silva Henriques, residente em Cascais, "teve a amabilidade" de doar ao município o espólio que possui sobre o aviador Sacadura Cabral e o navegador Gago Coutinho, que fizeram a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, a 30 de março de 1922.

"Ele (o comendador) teve este gesto que nós (Câmara Municipal de Celorico da Beira) agradecemos muito. O material já está em Celorico da Beira. O objetivo é, com este espólio, para além de outro, criar um espaço museológico", referiu.

Segundo o autarca, o espólio oferecido ao município é "significativo, tem bastantes peças, é material de navegação, fotografias, livros relacionados com a atividade de Sacadura Cabral e de Gago Coutinho e algumas coisas da sua vida pessoal".

O futuro museu dedicado ao pioneiro da aviação comercial deverá ocupar um edifício que o município de Celorico da Beira vai recuperar para esse efeito.

A Câmara Municipal de Celorico da Beira comemora o Feriado Municipal no dia 23 de maio, data do nascimento de Artur de Sacadura Freire Cabral (1881 - 1924).

Segundo a autarquia, o aviador é um "dos seus filhos mais ilustres", por ter protagonizado, juntamente com Gago Coutinho (1869 - 1959), "um dos mais brilhantes feitos da História da Humanidade, quando a 30 de março de 1922 efetuou a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, ligando Lisboa ao Rio de Janeiro, a bordo do hidroavião Lusitânia".

As comemorações do Feriado Municipal de Celorico da Beira começam pelas 10:30 de quinta-feira, com o hastear da bandeira, seguindo-se uma romagem à estátua de Sacadura Cabral para deposição de uma coroa de flores e homenagem a individualidades e coletividades do concelho.

O programa contempla ainda a inauguração das obras de requalificação do edifício de apoio ao estacionamento e centro histórico (16h00), uma visita à obra de reconstrução e ampliação da Escola EB1 de Santa Luzia (16h30) e a inauguração das obras de requalificação do Jardim de São Francisco, na freguesia de Casas do Soeiro (17h30).

No plano cultural, destaque para a inauguração de uma exposição sobre "Casamentos de Celorico" (21h00) e para a representação da peça de teatro "O Céu de Sacadura", de Luísa Costa Gomes, pelo Grupo de Teatro Comunitário de Celorico da Beira (21h30).