Centenas de todo o país celebram música tradicional portuguesa em aldeia beirã

Lusa21 Jan, 2018, 15:44 | Cultura

Maria Gertrudes Garcia veio de Viana do Alentejo, juntamente com mais 16 elementos do Grupo Coral Feminino Etnográfico "Paz e Unidade" de Alcáçovas, trouxeram o cante alentejano até Monforte da Beira: "Soubemos desta iniciativa através da página do Facebook do projeto "A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria. É a primeira vez que cá estamos, com o cante alentejano".

À volta de mesas corridas, onde os petiscos não faltavam, os 16 elementos do grupo entoaram algumas músicas tradicionais alentejanas.

"A música portuguesa tradicional estava um pouco esquecida, mas com a declaração da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), como Património Imaterial da Humanidade, penso que se voltou a olhar de outra forma para a música tradicional portuguesa", disse.

Para chegar a Monforte da Beira, uma freguesia do concelho de Castelo Branco, o grupo teve que se deslocar até Lisboa e a partir daí, vieram de comboio até Castelo Branco, para seguirem depois de autocarro para o local onde se realiza o piquenique musical "À Nossa Beira".

"Viemos de comboio a partir de Lisboa na companhia de um grupo de Torres Vedras, foi uma viagem muito animada", explicou Maria Gertrudes Garcia, depois de terminar mais uma das canções que compõem o repertório musical do grupo.

Já Luís Vergílio, responsável pelo Grupo de Percussão Batucando, do Montijo, trouxe 35 elementos para participar neste evento que assinala o 7.º aniversário do projeto "Música Portuguesa a Gostar Dela Própria", cujo diretor artístico é Tiago Pereira.

"Temos grupos amigos que nos falaram e convidaram a participar neste convívio. Trouxemos 35 pessoas. O que falta nestes grupos são o convívio. Estamos aqui, pela primeira vez, para conviver e além disso, aprender com os outros grupos", disse.

O responsável entende que a música tradicional portuguesa está novamente em crescimento: "Têm vindo a crescer com estes grupos".

Monforte da Beira é hoje o grande palco da música tradicional portuguesa, onde se juntaram mais de 300 músicos de todo o país, para celebrar o sétimo aniversário do projeto Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, cantando e dançando e convivendo ao longo de todo o dia, num grande piquenique musical designado "À Nossa Beira".

Participam grupos musicais de todo o país que trouxeram bombos e polifonia, gaitas de fole e cavaquinhos, mostrando a grande diversidade da música portuguesa.