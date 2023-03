Centro de Diálogo Intercultural de Leiria promove "Diálogos" pela música até ao final do ano

O programa junta artistas internacionais cuja linguagem e repertório "se adequam à missão de diálogo e interculturalidade" do CDIL, procurando o ciclo "fomentar a diversificação de ofertas culturais com projetos musicais de reconhecida qualidade".

O próximo concerto está agendado para o dia 19, com o quarteto Eduardo Paniagua, Luis Antonio Muñoz, Cesar Carazo e Wafir Sheik. Em Leiria, vai ser apresentada "Estrella del Mar -- Ave Maris Stella", música de tradição medieval que tem como tema o hino "Ave maris stella", das Cantigas de Santa Maria de Afonso X, "O sábio".

No âmbito do sexto aniversário do CDIL, no dia 30 de julho há concerto de música árabe "Melodias de Al-Sharq Wa Al-Gharb", pelo Abu Tammam Ensemble, que inclui giro espiritual sufi e dança tanora.

Nani Noam Vazana, israelita que escreve e compõe em ladino - idioma que era falado pelos judeus ibéricos - fecha o ciclo de concertos no dia 17 de dezembro, com "Doze canções de Natal".

"Diálogos" estreou no final de fevereiro, com a atuação de Ahlamu Zahar, com "Sueños de Azahar", no âmbito de uma parceria com o XXIII Festival de Música Al-Mutamid.

Instalado na Igreja da Misericórdia - que terá sido construída sobre uma antiga sinagoga -, o CDIL funciona enquanto espaço de preservação e interpretação da memória das comunidades que, ao longo dos séculos, habitaram Leiria, com destaque para a época medieval, quando se fizeram sentir as presenças muçulmana, cristã e hebraica.

O projeto museológico baseia-se nas chamadas "três religiões do livro" (Cristianismo, Judaísmo e Islamismo), quer pelo valor simbólico como intermediário no diálogo entre povos e crenças, quer pelo seu valor intrínseco, de objeto, cujo aperfeiçoamento foi levado a cabo, nomeadamente, na tipografia judaica medieval de Leiria.

A entrada nos concertos do ciclo "Diálogos" é livre.