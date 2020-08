"Chama". Um jogo que quer sensibilizar para os perigos dos fogos

Todos os anos, por altura do Verão, o nosso país depara-se com um enorme problema: incêndios.De forma a alertar os jogadores para esse fenómeno, três estudantes do curso de Animação e Videojogos da ETIC decidiram pegar na temática e desenvolver um jogo - "Chama" - que pretende chamar à atenção para o flagelo dos fogos de Verão.

E como os jogos podem e devem ser usados como medidas de consciencialização dos jogadores, os jovens criadores, depois de ouvirem os habitantes de Mação, pegaram em factos reais que ocorreram há três anos no concelho.





Agora estão a desenvolver o jogo que visa uma maior consciencialização no jogador, através da narrativa, sobre as adversidades que as personagens enfrentam num cenário de incêndio.

Personagens que dão corpo ao enredo do "Chama" ao longo dos seus minijogos com saída prevista para 2021.