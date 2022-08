Chega aos cinemas o filme "O meu Verão em Provença"

O filme gira em redor de uma criança de dez anos, Marcel (Campion), que em julho de 1905 deixa Marselha com a família para passar as férias de verão em Aubagne, nas colinas ensolaradas da Provença.



Um local onde a natureza e o ar livre coabitam e perfeita harmonia a que se junta uma amiga, Lili (Négrel), que está sempre disposta a partilhar novas aventuras.







"O Meu Verão em Provença" é um filme de época sobre as férias grandes no sul de França no início do seculo XX.