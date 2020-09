Ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa"  anima Castelo Mendo, Almeida e Piódão

Segundo a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, entidade promotora dos eventos, a localidade de Castelo Mendo (concelho de Almeida, distrito da Guarda) recebe na sexta-feira uma festa com o mote "D. Mendo, a Donzela que se fez Varão".

No sábado, a vila de Almeida (Guarda) é animada com o evento "Almeida, 1843" e, no domingo, a aldeia histórica de Piódão (no concelho de Arganil, distrito de Coimbra), acolhe uma festa sobre a temática "A Estrada Real".

Segundo a organização, a iniciativa a realizar na aldeia histórica de Castelo Mendo direciona-se para o património imaterial, a gastronomia e o imaginário transmitido de geração em geração, "mas também na sua História, estórias, património físico e simbólico".

"Deste modo, procurar-se-á, explorar a alma da aldeia e das suas gentes, fomentando o envolvimento de todos nas tradições, dando especial ênfase à mulher e à sua força", é referido.

O programa inclui a conferência "Donzela que se fez varão", no interior da Igreja de Santa Maria (18:00), `showcooking` e jantar com `chef` Álvaro Costa (19:30), concerto "Capicua" (21:30) e uma visita guiada/percurso performativo partindo da temática "Dom Mendo - Donzela que se fez Varão" (23:00).

No sábado, a festa acontece na vila de Almeida, com o tema "Almeida, 1843", cuja programação está relacionada com a importância social da Roda dos Expostos.

O programa, que começa às 10:30 com a visita comentada "Pregão do Senado -- Casa da Roda dos Expostos em Almeida, 1843", inclui a apresentação da brochura "Almeida -- A Casa da Roda dos Expostos, 1843" (18:00), um momento gastronómico pelo `chef` Álvaro Costa (18:45) e o concerto "Do convento ao Quartel", pela Orquestra Sem fronteiras, dirigida pelo maestro João Gaspar (21:00).

Depois de Almeida, o ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa 2020" prossegue, no domingo, na aldeia histórica de Piódão (Arganil), com um evento sobre "A Estrada Real".

"No seguimento da temática das últimas edições do `12 em Rede - Aldeias em Festa`, a aldeia histórica de Piódão imerge novamente no século XIX para recriar as aventuras daqueles que utilizavam diariamente a Estrada Real e fizeram dela uma das mais importantes rotas comerciais e vias de comunicação entre a Beira Litoral e a Beira Interior", segundo a entidade promotora.

A festa começa pelas 10:30 com "Colherofone", com Kin Thiessen, seguindo-se "Cozinha do Piódão: Os Sabores dos Produtos de Cá" (11:00), "Há Sons Cá", com Inês Lúzio (12:30), Descamisada na Eira "Milho-Rei, Milho Rei! " (15:30), inauguração da instalação Mário Vitória (16:30), "Poemas de Torga", por Sinde Filipe (17:30), e atuação de Noiserv (18:30).

Tendo em conta a situação de pandemia, os eventos serão adaptados ao contexto atual (participação limitada e sujeita a inscrição prévia) e transmitidos `online`.

O ciclo "12 em rede - Aldeias em Festa 2020" prossegue em Sortelha (17 de outubro), Castelo Novo (24), Idanha-a-Velha (31) e Monsanto (07 de novembro).