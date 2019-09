Ciclo dedicado ao teatro contemporâneo chinês no Teatro Taborda

Lusa19 Set, 2019, 11:15 | Cultura

Iniciativa do Teatro da Garagem, o ciclo "Depois de Babel" consiste num projeto de tradução e divulgação da dramaturgia e das artes cénicas contemporâneas do mundo, que este ano é dedicado à cultura chinesa.

De acordo com os organizadores, "Depois de Babel" abre no dia 26 com a leitura encenada do texto "Rinocerontes in love" (1999), de Liao Yimei e com tradução de Constança Carvalho Homem (a partir da versão inglesa de Mark Talacko).

No dia seguinte, os alunos do Centro de Línguas e Culturas Shumin sobem ao palco do Auditório do Teatro Taborda para apresentar Viagem pela China -- Mostra de Dança, Música e Ópera Chinesa.

No último dia decorre a atividade Teatro a Oriente, com inscrição obrigatória, até dia 20, em parceria com o Museu do Oriente: da parte da manhã, uma visita performativa à exposição sobre a Ópera de Pequim, em exibição no Museu do Oriente, e da parte da tarde, uma oficina de teatro com enfoque no trabalho do ator, a realizar-se no Teatro Taborda.

O Teatro da Garagem destaca que todas as atividades são de entrada livre, ainda que o programa Teatro a Oriente careça de inscrição prévia e esteja sujeita a confirmação.

O ciclo "Depois de Babel" surge da participação portuguesa na Rede Europeia de Tradução Teatral -- EURODRAM (cuja coordenação é assumida pelo Teatro da Garagem desde 2015) e na parceria que o Teatro da Garagem tem vindo a desenvolver com as comunidades culturais e linguísticas que partilham o território geográfico e humano da Companhia.

Os organizadores destacam a "relação privilegiada" que o Teatro da Garagem está a estabelecer este ano com a Shangai Theatre Academy, bem como a parceria com o Centro de Línguas e Culturas Shumin e o Museu do Oriente, ambos sediados em Lisboa.