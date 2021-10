Cineasta espanhol Carlos Saura distinguido com prémio honorário de festival de Sitges

"O cinema tem tudo o que eu gosto (...) a música, a fotografia, o cenário, a cor" , acrescentou, no domingo, o realizador de 89 anos.

O cineasta aragonês foi recebido com um longo e caloroso aplauso pelo público, no auditório do Festival de Cinema de Sitges, evento que lhe atribuiu o prémio honorário "por ser um dos grandes autores do cinema fantástico e imaginário em Espanha", de acordo com o realizador do Festival, Ángel Sala.

"Saura capturou os medos da sociedade e expressou-os através da imaginação, poesia e fantasia, em filmes como `La caza`, `La prima Angélica` e `Cría cuervos`", que Sala não hesitou em descrever como cinema fantástico.

Prestes a completar 90 anos, Carlos Saura chegou a Sitges pouco depois de visitar o México, onde apresentou o seu filme sobre a música mexicana "El rey de todo el mundo", na 36.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara.

No festival de Sitges, Saura apresentou a curta-metragem "Goya 3 de mayo", na qual o realizador dá vida às personagens da tela emblemática de Francisco de Goya "Los fusilamientos", exibida na cerimónia de encerramento e antes da atribuição dos prémios.

A cerimónia, que contou com a presença da presidente do parlamento da Catalunha, Laura Borras, e da presidente da Câmara de Sitges, Aurora Carbonell, encerrou com a exibição de "O cavaleiro verde", de David Lowery.