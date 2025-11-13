Cultura
Cineasta iraniano Jafar Panahi lamenta a lei portuguesa de proibição do uso de burca
Em entrevista à Antena 1, o cineasta iraniano Jafar Panahi lamenta a lei portuguesa de proibição do uso de burca e afirma que não concorda com qualquer ideia de obrigação.
O filme ''Foi só um Acidente'' do cineasta iraniano Jafar Panahi, Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, pode ser visto nas salas de cinema portuguesas.
Em entrevista à Antena 1, o cineasta iraniano Jafar Panahi lamenta a lei portuguesa de proibição do uso de burca e afirma que não concorda qualquer ideia de obrigação. Depois de ter recebido a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, ''Foi só um acidente'' é o filme proposto pela França para os Óscares.
Uma das detenções do cineasta iraniano e os relatos que ouviu na prisão inspiraram a realização do filme. O dilema entre vingança e perdão acompanha a narrativa.
As filmagens da longa-metragem ''Foi só um Acidente'' realizaram-se na clandestinidade.
As personagens femininas não usam ''hijab'', refletem a realidade atual, no Irão, muitas mulheres andam nas ruas sem ele.