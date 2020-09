Cinema e vídeo da artista Yoko Ono em destaque na Fundação de Serralves no Porto

Em comunicado, a Fundação de Serralves avança hoje que, durante sábado e domingo, o cinema e vídeo da artista Yoko Ono, que teve um papel precursor no desenvolvimento do conceptualismo, da arte performativa e do filme experimental, vão estar em destaque no auditório.

A primeira parte deste programa inicia-se no sábado, às 17:00, com a sessão "Sete curtas de Yoko Ono e John Lennon", onde a artista dá a "ver a variedade e complexidade dos filmes feitos por si", desde trabalhos com câmara de alta velocidade, como "FilmNo." e "Eyeblink", a `performances` filmadas, como "Lion Wrapping Event" e "Museum of Modern".

"Sete filmes que pensam o próprio meio do cinema, exploram os limites da representação, investigam as possibilidades desta arte do tempo e que, também, nos divertem, surpreendem e interrogam", indica o equipamento cultural do Porto.

No domingo, pela mesma hora, o auditório de Serralves exibe o filme "IMAGINE", capturado de forma improvisada a partir do álbum de John Lennon e que, "praticamente sem palavras", se guia pelas letras das canções e por obras da artista.

"Restaurado e remasterizado em 2018, a partir dos elementos originais, esta será a primeira apresentação da nova cópia do filme em Portugal", lê-se no comunicado.

Além destas exibições, a obra da artista pode ser vista em Serralves na exposição "O Jardim da Aprendizagem da Liberdade", que se prolonga até dia 15 de novembro.