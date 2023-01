Cinema português no Festival Internacional de Roterdão

Edgar Pêra leva à competição do Grande Ecrã o filme “Não Sou Nada”, descrito como “um ‘thriller’ psicológico surreal” e o “mais ambicioso filme” até à data do cineasta português, que, em 2019, foi alvo de uma retrospetiva pelo festival neerlandês.



Na competição de curtas-metragens Ammodo Tiger, vão estar “Pátio do Carrasco”, de André Gil Mata, e “Natureza Humana”, de Mónica Lima, ambos também em estreia mundial.



Na secção “Bright Future”, o ator Alexander David vai estrear a sua primeira longa-metragem, intitulada “A Primeira Idade”.



No programa de curta e média-duração, vão ainda ser apresentados “Why Are You Image Plus?”, de Diogo Baldaia, e “Mama dan so que sorriso”, de Cyrielle Raingou, ambos em estreia mundial.



Na secção “Cinema Regained”, dedicada à “exploração do património do cinema”, surge “FlybyKathy”, de Pedro Bastos. “Fogo Fátuo”, de João Pedro Rodrigues, também integra a programação de Roterdão, no programa “Harbour”.