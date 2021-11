Coimbra acolhe a 27ª edição do Festival Caminhos do Cinema Português

Um festival que serve para dar a conhecer o que se tem feito na sétima arte, em quatro continentes diferentes: África, América, Ásia, e Europa. Festival Caminhos do Cinema Português divide grande parte da programação entre o teatro académico de Gil Vicente e a Casa do Cinema de Coimbra. A organização pretende ainda organizar atividades de incentivo ao desenvolvimento da indústria cinematográfica na região centro.O Festival Caminhos do Cinema Português realiza-se até 20 de novembro.