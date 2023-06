Coimbra recebe os melhores autores e artistas do mundo em literatura eletrónica

"Vamos ter um conjunto de investigadores e artistas muito amplo, que representam 40 a 50 países. Teremos cerca de 200 artistas e autores, alguns são dos melhores do mundo a explorar esta área de forma muito original e com grande capacidade de imaginação", destacou à agência Lusa Manuel Portela, da comissão organizadora da ELO Conference 2023.

A cidade de Coimbra recebe, de 12 a 15 de julho, a conferência, exposição e festival da Organização de Literatura Eletrónica (ELO) de 2023, que tem por título "Overcoming Divides: Electronic Literature and Social Change".

A parte académica do evento, bem como algumas exposições, realiza-se no Convento São Francisco, enquanto as performances estão agendadas para o Teatro Académico Gil Vicente (TAGV) e outras duas exposições estarão patentes no Exploratório-Centro de Ciência Viva de Coimbra.

Em declarações à Lusa, Manuel Portela destacou o facto de esta ser a segunda vez que Portugal acolhe um evento desta envergadura, que se realiza anualmente, ora nos Estados Unidos, ora na Europa.

"Estes artistas usam o digital criticamente, ou seja, eles refletem também sobre o que é que significa vivermos numa sociedade e numa cultura em que os meios digitais se tornaram dominantes, tornaram-se quase o nosso meio ambiente. Vamos ter uma representação global daquilo que se faz hoje em literatura digital, utilizando muitas tecnologias diferentes", evidenciou.

À Lusa, explicou que a literatura eletrónica não é uma literatura digitalizada, que se digitaliza e circula na rede informática.

"A literatura eletrónica é aquela que é concebida com `software` e executada com `software`. Ela só pode existir no meio digital: ela existe para ser experienciada em `tablet`, `smartphones`, computadores, em qualquer dispositivo digital", indicou.

É constituída por um conjunto de géneros, em que "alguns são géneros novos que emergiram com o digital", e outros são géneros tradicionais.

"Também temos poesia e narrativa simplesmente verbal, mas que é gerada computacionalmente", informou.

O ChatGPT, um `chatbot` online de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, também estará em destaque em algumas das sessões previstas para o Convento São Francisco.

Este espaço acolhe ainda as exposições "Arborescent", dedicada a questões ambientais, e "Resistant", dedicada a questões sociais.

Já no Exploratório Centro Ciência Viva estará a mostra de Literatura Eletrónica para Crianças e Jovens: Ler, Imaginar, Brincar.

Para o TAGV estão agendadas duas performances, nos dias 12 e 14 de julho.

Este evento é promovido pela Electronic Literature Organization (ELO) e pelo Centro de Literatura Portuguesa (CLP).