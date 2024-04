Começa a Festa do Cinema Italiano

Foto: ''Ainda Temos o Amanhã", primeiro filme a exibir

A programação do festival associa-se às celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, com programação na Cinemateca Portuguesa e com um ciclo especial: Ciclo Sem Censura.



Vai ser mostrado um conjunto de filmes, que antes do 25 de Abril seriam proibidos em Portugal



"Ainda Temos o Amanhã" é o filme de abertura Festa do Cinema Italiano no cinema São Jorge, em Lisboa o festival fica a até dia 21 de abril. Segue depois para outras cidades portuguesas.