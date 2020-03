Comédias e Teatro do Frio cancelam apresentação de peça em aldeias do Alto Minho

Em comunicado, as duas companhias justificam o cancelamento com planos de contingência dos municípios de Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Melgaço, Valença e Monção, no distrito de Viana do Castelo, território de ação das Comédias do Minho.

"O Teatro do Frio e as Comédias do Minho transformam o espetáculo ECO para que o seu encontro com os espectadores possa acontecer nas plataformas de vídeo das redes sociais. A criação desta adaptação, em forma de filme, já está em andamento. A estreia está prevista para uma data da próxima semana, a confirmar em breve", referem na nota.

As apresentações intercalares deveriam decorrer entre quinta-feira e o dia 28, para "partilhar" com dez aldeias do Vale do Minho o processo criativo da nova coprodução.

"Achámos por bem partilhar e estarmos junto destas pessoas não só no objeto final, mas - por que não - oferecer um bocadinho deste processo criativo, deste namoro entre as duas companhias", afirmou anteriormente à agência Lusa o diretor artístico do Teatro do Frio, Rodrigo Malvar.

Em causa está a nova coprodução "Eco - Reverberações no Vale do Minho", com estreia prevista para finais de junho, início de julho.

Na altura, Rodrigo Malvar, explicou que o processo criativo do novo espetáculo está a ser desenvolvido de forma "colaborativa".

"Existe a figura da direção artística, mas todos os atores são encarados como criadores que podem contribuir para o desenvolvimento do conceito. Os atores mais do que intérpretes são criativos e seres que pensam, que têm opinião sobre os temas e que podem propor pensamentos, textos, ações que se montam como um `puzzle` no conceito da dramaturgia", explicou o cofundador do Teatro do Frio.

Rodrigo Malvar adiantou que o projeto da nova coprodução "partiu de várias conversas entre as duas companhias sobre as relações de interdependências dos vários ecossistemas presentes no território".

"Podemos ver esta criação como um grande ciclo que abarca várias realidades. Nestas apresentações intercalares vamos debruçar-nos sobre a questão da comida. Como nos alimentamos, como alimentamos o território, como isto se processa em termos de alimentos", adiantou.

A direção artística da nova coprodução é repartida por Rodrigo Malvar e Catarina Lacerda e a interpretação está a cargo de Joana Magalhães, Rui Mendonça, Luís Filipe Silva, Maria Luís Cardoso, Sara Neves.

O Teatro do Frio - Pesquisa Teatral do Norte é um coletivo de pesquisa, criação e produção teatral oficialmente constituído em 2005.

As Comédias do Minho são um projeto cultural dos municípios de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova da Cerveira.

O grupo, com sede em Paredes de Coura, assenta a sua atividade em três eixos de intervenção - o teatro, mas também um projeto pedagógico -, apostando na formação artística dos jovens, e um projeto comunitário, difundindo e dinamizando projetos das comunidades, apoiando também a formação de grupos de teatro amadores.