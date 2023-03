Concertos de Roger Waters no Altice Arena indignam comunidade judaica portuguesa

Roger Watersexigindo o fim da ocupação dos territórios palestinianos. Em conjunto com vários outros artistas internacionais, incluindo portugueses, o baixista tem recusado atuar em solo israelita e envolver-se em parcerias com cidadãos dessa nacionalidade.“Ficámos surpreendidos ao saber que Waters vinha atuar no nosso país e ainda mais surpreendidos quando descobrimos que iria atuar num pavilhão que é patrocinado por um judeu israelita”, disse um membro da comunidade judaica em Portugal ao

O Altice Arena é um dos maiores pavilhões de espetáculos europeus e o maior de Portugal, com capacidade para receber 20 mil pessoas.

Um porta-voz do empresário Patrick Drahi, fundador e presidente do grupo Altice, declarou entretanto ao mesmo jornal que“Assim que a Altice teve conhecimento da programação, entrou em contacto com os donos da sala de concertos para saber se era possível cancelá-los, mas disseram que era demasiado tarde, já que os bilhetes tinham esgotado”.Segundo o porta-voz, os contratos em vigor entre as duas partes. “Obviamente, o fundador [Patrick Drahi] não se revê neste evento e lamenta profundamente a sua realização”.

Comunidade judaica convida Waters a visitar Museu do Holocausto

Num comunicado divulgado terça-feira, a Comunidade Judaica do Porto (CJP) disse “lamentar a presença de Roger Waters em Portugal”, convidando o artista a visitar o Museu do Holocausto do Porto.“A perseguição aos judeus ao longo de milénios, baseada em ideais religiosos, culturais, raciais e monetários, é representada no período moderno pelo desdenhável ódio do Estado de Israel. E continua a atrair apoiantes de todos os segmentos da sociedade”, lamenta a CJP.Para os representantes da comunidade judaica,“O silêncio do Ocidente em relação ao movimento BDS, que defende o isolamento económico, político, académico e cultural do Estado de Israel, anda de mãos dadas com o antissemitismo soviético dedicado a destruir todas as realidades judaicas verdadeiramente relevantes na diáspora”, acrescenta o comunicado.

Patrick Drahi é um dos mais ricos cidadãos israelitas, segundo o Jerusalem Post, detendo o canal i24NEWS e outras empresas da área da comunicação. Em 2017 foi-lhe atribuída cidadania portuguesa, depois de ter provado ser descendente de judeus sefarditas.

Em 2013, foi lançado num concerto de Roger Waters na Bélgica. O ex-baixista dos Pink Floyd chegou também a comparar o tratamento da Palestina por Israel à Alemanha nazi.O artista considerou recentemente que Israel está a provocar deliberadamente os palestinianos para fabricar uma desculpa para os destruir.

“Os israelitas estão a levar a cabo uma política de assassinar tantos palestinianos que parecem estar a tentar criar outra intifada [insurreição de palestinianos contra israelitas], para que possam transformá-la em um conflito armado e matar todos eles” disse em outubro passado.