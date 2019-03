Apelo de Roger Waters cai por terra com chegada de Conan Osiris a Israel

RTP27 Mar, 2019, 16:14 | Mundo

Conan Osiris aterrou esta terça-feira em Israel para cumprir as primeiras obrigações como concorrente do Eurofestival: a gravação do vídeo de promoção para a competição. A chegada do concorrente não passou despercebida ao Jerusalem Post, que de imediato o relacionou com a carta enviada pelo fundador dos Pink Floyd.







O músico britânico, alma dos Pink Floyd e activista empenhado no movimento anti-sionista BDS, enviou há pouco mais de uma semana uma carta pública a Osiris, instando-o a alinhar “ombro a ombro” contra “a política de ocupação israelita na Palestina”.





“Eu escrevi-lhe [a Conan Osiris] lembrando que ele tinha a oportunidade de falar pela vida contra a morte e também pelos direitos humanos (…) Como? Alinhando-se ombro a ombro com os seus irmãos e irmãs oprimidos na Palestina, recusando entrar no jogo de branqueamento sistemático da limpeza étnica nas comunidades palestinianas, em nome da expansão e manutenção de um Estado de apartheid”, escreveu Roger Waters.





Sem resposta, o músico confessou que, “infelizmente, não houve resposta de Conan”. A resposta chegou esta semana. Não sob a forma de missiva ou de viva voz, mas com a simbólica chegada a Israel para as primeiras obrigações protocolares a que estão obrigados os concorrentes do festival.







Trata-se de um revés para Roger Waters que desde a vitória de Israel no Eurofestival procurou de todas as formas torpedear a iniciativa marcada para Israel, inicialmente apontada a Jerusalém, o que já não irá acontecer, no que é, por outro lado uma derrota para os sonhos do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que desejava juntar o evento à consolidação de uma nova capital para o país.





Roger Water procurou numa primeira fase convencer a UER (União Europeia de Radiofusão) a remarcar o festival para outro local e tentou depois convencer a BBC a boicotar o evento deste ano. Sem resultados, redirecionou esses apelos para os próprios concorrentes. A resposta do português não podia ser mais clara.





Em entrevista na KAN, televisão pública israelita e a anfitriã do evento, Osiris não escondeu o desconforto quando questionado sobre a carta de Roger Waters: “É o que se pode ver. Cada um tem o seu conteúdo”. À pergunta sobre a escalada de violência na Faixa de Gaza, respondeu que não liga às notícias: “Nem sequer tenho televisão”.