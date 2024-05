Concorrente dos Países Baixos excluído da Eurovisão

“A polícia sueca está a investigar uma denúncia feita por uma mulher da equipa de produção devido a um incidente ocorrido após a sua apresentação na semifinal de quinta-feira à noite”, anunciou a European Broadcasting Union (EBU), que organiza a Eurovisão, em comunicado.





“Enquanto o processo legal decorre, não seria apropriado que ele continuasse a participar da competição”, explica, acrescentando que o comportamento do cantor “é considerado uma violação das regras do concurso”.“Mantemos uma política de tolerância zero em relação a comportamentos inadequados no nosso evento e estamos comprometidos em fornecer um ambiente de trabalho seguro para todos os funcionários do concurso.”, explica a EBU.A EBU anunciou, na sexta-feira, que estava a investigar um incidente que envolvia Joost Klein, de 26 anos.

A canção dos Países Baixos, intitulada "Europapa", era uma das favoritas das casas de apostas.

A emissora holandesa Avrotros considera a expulsão de Joost Klein “desproporcionada”. Em comunicado enviado à AFP, a emissora disse estar “chocada” com a decisão da EBU, que “lamenta profundamente”.



A Fundação holandesa para radiodifusão pública, NPO, classificou a decisão como “muito radical”. “Isto é uma desilusão para milhões de fãs da Eurovisão na Holanda e noutros países europeus”, afirmou.



“Avaliaremos minuciosamente o curso dos acontecimentos após o Festival Eurovisão da Canção com Avrotros, a EBU e todas as outras partes envolvidas”, acrescentou.







Joost Klein participou esta sexta-feira no ensaio do desfile de bandeiras, que marca o início da cerimónia final do concurso, marcada para este sábado. No entanto, o representante dos Países Baixos não apareceu em palco quando chegou a sua vez de atuar, em 5.º lugar, antes da candidata de Israel, Eden Golan.





Desde que o artista foi afastado dos ensaios finais da Eurovisão, na sexta-feira, as especulações apontavam para um possível confronto entre Klein e membros da equipa de produção relacionado com a controversa participação de Israel no concurso.





Durante a conferência de imprensa que se seguiu à semfinal, Joost Klein protagonizou uma situação tensa ao manifestar o seu desacordo com o facto de ter sido colocado ao lado da representante israelita, Eden Golan.







A EBU já veio garantir, no entanto, que o incidente que levou à expulsão do concorrente holandês não está relacionado com a controvérsia em torno de Israel.

