David Pinheiro Vicente leva episódios de uma juventude ao festival de cinema de Berlim

Lusa16 Fev, 2018, 11:08 | Cultura

Em declarações à agência Lusa, nas vésperas da estreia mundial da curta-metragem "Onde o verão vai (episódios da juventude)", David Pinheiro Vicente diz que ainda está "um bocadinho em choque" por levar a Berlim um filme que fez no ano passado, no último ano do curso de cinema.

"Ter conseguido com esta idade e com tão pouca experiência, logo no primeiro trabalho, entrar num festival como este... é muito avassalador", disse.

"Onde o verão vai (episódios da juventude)", que tem estreia no domingo, é uma das três curtas-metragens portuguesas em competição pelo Urso de Ouro em Berlim e é o resultado do projeto final de vários alunos do curso de cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa.

Com interpretação de Miguel Amorim, Joana Peres, Rodrigo Tomás, Joana Petiz e André Simões, o filme está dividido em vários capítulos - ou episódios -, e "tenta falar um bocadinho sobre a juventude, o que é ser jovem, as várias dúvidas, as interações que podem existir entre eles", disse.

David Pinheiro Vicente, açoriano da ilha Terceira a viver em Lisboa, quer continuar a estudar - está num mestrado em Estética -, sabe que não é fácil começar a fazer cinema em Portugal e "dar o salto para uma plataforma mais profissional a tempo inteiro".

Ainda assim, diz que sente uma abertura maior para que surjam projetos de realizadores muito jovens que criam as suas próprias oportunidades para fazer cinema, "com muito pouco dinheiro e poucas condições".

Por isso acredita que o mais valioso da experiência de Berlim é sentir que a visibilidade poderá traduzir-se numa "maior esperança" em fazer filmes.

"Por agora, estou a tentar ter bem os pés no chão", rematou.

O Festival de Cinema de Berlim começou na quinta-feira e termina no dia 25.

Além de "Onde o verão vai (episódios da juventude)", a competição de curtas-metragens conta com "Russa", de João Salaviza e Ricardo Alves Jr, e "Madness", de João Viana.