Descobrimentos portugueses inspiram evento gastronómico em Vagos

A 8.ª edição do Vagos Sensation Gourmet, que irá decorrer nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho, na Praia da Vagueira, promete "uma viagem pelos descobrimentos portugueses, na procura da cozinha tradicional portuguesa", revelou um dos criadores do evento.

Em declarações à agência Lusa, Tony Martins explicou que o evento foi pensado com o objetivo de mostrar a influência que a rota dos descobrimentos teve no receituário tradicional.

"Os `chefs` que convidámos para este ano foram selecionados mediante o seu passado e ligação a países com este tipo de influências, como é o caso do Brasil, de São Tomé, de Angola, de toda a rota africana e também da Índia", justificou.

De acordo com Tony Martins, esta oitava edição do Vagos Sensation Gourmet pretende ser um manifesto de amor à cozinha tradicional portuguesa e à sua "mãe" Maria de Lourdes Modesto.

Segundo a organização, as gentes da terra e cozinheiros amadores juntam-se a conceituados chefes nacionais e internacionais, "numa simbiose perfeita entre tradição gastronómica e novas tendências culinárias".

"Vamos ver `chefs` Michelin, como Michel Van Der Kroft, Javi Oleros e António Loureiro, a par de outros nomes conhecidos do panorama internacional, como o novo jurado do Masterchef Brasil Rodrigo Oliveira, e do panorama nacional, como Joana Barrios, Ann Kristin e Jeferson Dias (`chef` cozinheiro do ano 2023)", informou.

`Workshops`, `showcooking`, degustações, palestras, provas comentadas e música fazem parte do programa deste ano, que tem entrada gratuita.

No entanto, para poder usufruir de todas as experiências do evento e das iguarias preparadas pelos `chefs` "é necessário adquirir o kit, no valor de seis euros, que inclui copo de prova e o tão famoso garfo que caracteriza o evento e a Praia da Vagueira".

Tony Martins disse ainda à Lusa que este ano a zona de churrasco comunitário será ampliada, de forma que "quem tenha bilhete e compre carne ou peixe no mercado possa usufruir do serviço de grelhar, bem como da oferta de salada e pão".

"O próprio recinto vai ser um espaço mais exótico e vivo, com cores, contando com um espaço lúdico de ervas aromáticas e especiarias, para ver se as pessoas acertam nos aromas. Quem acertar terá direito a prémio", indicou.

Outra das novidades para esta edição do evento, que diz ser "cada vez mais sustentável", é a utilização de pratos feitos "com materiais que iriam para o lixo".

"Desafiámos as Porcelanas Costa Verde e teremos um prato feito só para nós, a partir de lâminas cerâmicas que iriam para o lixo", concluiu.