Desconfinamento. Salas de cinema abrem a 1 de junho com lotação reduzida

As Salas de Cinema vão reabrir no dia 1 de junho, com lotação reduzida para garantir o distanciamento social, e marcação prévia de lugares. É mais uma tentativa de regresso à normalidade depois de mais de dois meses de paragem. Ainda assim, o setor vai continuar a sentir dificuldades devido à ausência de novos filmes, o que coloca em causa a viabilidade financeira do negócio.