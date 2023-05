Dia Mundial da Língua Portuguesa. Proclamado pela UNESCO, 5 de maio assinalado pela RTP África

Aproximadamente 260 milhões de pessoas falam português nos cinco continentes e em 2100, esta língua vai unir mais de 500 milhões, segundo uma estimativa das Nações Unidas.

O 5 de Maio já era oficialmente, desde 2009, o dia da língua portuguesa e da cultura lusófona para a CPLP, com o propósito de promover o sentido de comunidade e o pluralismo dos falantes do português.





A RTP África emite, às 18h07 horas desta sexta-feira "A Língua Que Nos Une", programa que debate a força e a importância da língua portuguesa no mundo.





Uma das convidadas, a professora da faculdade de Letras de Lisboa Inocência Mata, chama a atenção para o facto de não se falar português em todos os países onde é considerada língua oficial.



Segundo previsões das Nações Unidas, será devido ao crescimento demográfico de Angola, onde o português é língua materna, e de Moçambique, que mais 200 milhões falarão português no final do século, do que atualmente. Rui Vaz, director de serviços do Instituto Camões da Cooperação e da Língua, realça os novos projetos para Moçambique no âmbito da língua portuguesa.





O português é a língua materna de cerca de 3,7 por cento da população mundial, atrás do mandarim, do espanhol e do inglês, e seguida de perto pelo hindi.





O português é ainda língua oficial ou de trabalho em dezenas de organizações internacionais, como a União Europeia, a UNESCO, a Organização dos Estados Americanos, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a Comunidade Económica dos Estados da África Central ou a Organização Mundial de Saúde.