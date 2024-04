Dia Mundial do Livro assinalado em todo o país

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) e a Câmara Municipal de Lisboa reúnem autores no Largo de São Carlos, como Gabriela Ruivo, Jacinto Lucas Pires e Teolinda Gersão, enquanto a Casa Fernando Pessoa dá voz a jornalistas da rádio, porque foi este meio a ter a primeira palavra na noite de 24 para 25 de Abril de 1974. De manhã, o Metro de Lisboa distribui livros aos passageiros, nas estações dos Restauradores, Entrecampos e Rato.A Rede de Bibliotecas de Coimbra promove a Marcha da Leitura e Liberdade pelas ruas da Baixa, no Porto abre a Biblioteca de Autores Portuenses e são lembrados os 500 anos de Camões. Em Faro, a Biblioteca Municipal António Ramos Rosa inicia o projeto “Ler faz bem e dá saúde” com a Unidade de Saúde local, a Biblioteca do Funchal faz uma “Viagem ao Mundo da Literatura Popular” e, em Ponta Delgada, a Festa do Livro está em curso até quarta-feira.No Centro Cultural de Belém, ao fim do dia, serão recordadas as “Noites dos Livros Censurados”, com autores como Ana Paula Tavares, Telma Tvon, José Pacheco Pereira e João Pedro Mésseder.