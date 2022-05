Diretor artístico do Teatro Municipal do Porto Tiago Guedes vai dirigir Maison de La Danse de Lyon

Tiago Guedes dirige o Teatro Municipal do Porto (TMP), o Festival Dias da Dança (DDD) e o Campus Paulo Cunha e Silva.

A Câmara Municipal do Porto marcou para esta sexta-feira, às 12:00, uma conferência de imprensa sobre a saída de Tiago Guedes da direção do Teatro Municipal e o "futuro do Rivoli".

De acordo com a imprensa francesa, o bailarino e coreógrafo assume as novas funções em Lyon, a tempo parcial, a partir de 01 de julho, e, a tempo inteiro, a partir de 01 de setembro.

Tiago Guedes, que estava à frente do TMP desde 2014, sucede assim a Dominique Hervieu como diretor de La Maison de la Danse de Lyon e como codiretor da Biennale de La Danse.

Durante o seu mandato à frente do TMP, que gere o Rivoli e o Campo Alegre, Tiago Guedes fundou o DDD, em 2016, e o Centro de Residências e Criação Artística Campus Paulo Cunha e Silva, que inaugurou em junho de 2021.

Antes disso, foi diretor artístico do Teatro Virgínia -- Teatro Municipal de Torres Vedras e da associação cultural Materiais Diversos, de que foi cofundador, bem como do festival com o mesmo nome.

Foi coreógrafo residente do Théâtre Le Vivat, em Armentières, França, entre 2006 e 2008, e na Galeria ZDB, em Lisboa.

Iniciou os seus estudos artísticos aos seis anos, no Conservatório de Música Jaime Chavinha do Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro, em Minde, estudando música e mais tarde dança.

Formado pela Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, foi bailarino e coreógrafo entre 2001 e 2013.

"Um Solo", "Um Espectáculo com Estreia Marcada", "Materiais Diversos", "Trio", "Matrioska", "Ópera", "Coisas Maravilhosas" estão entre algumas das suas mais conhecidas coreografias.

Na conferência de imprensa de sexta-feira, marcada pela Câmara do Porto, Tiago Guedes e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, irão falar da saída do diretor artístico do TMP "e do futuro do Rivoli". Segundo o comunicado da autarquia, "Tiago Guedes abordará ainda o novo desafio que será dirigir a conceituada sala de espetáculos francesa, Maison de la Danse de Lyon".