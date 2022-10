Diretor do Departamento de Cultura de Coimbra vai programar Convento São Francisco

A mudança surge após a saída do anterior diretor de departamento, Francisco Paz, por motivos de aposentação, no dia 04, referiu a Câmara de Coimbra em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Francisco Paz também esteve responsável pela programação do Convento São Francisco, tendo assumido o cargo após a antiga diretora regional da Cultura, Celeste Amaro, ter estado apenas uma semana à frente daquele espaço cultural municipal.

Como objetivos centrais da direção de Paulo Pires "figuram a reestruturação da área da cultura da Câmara Municipal de Coimbra, a transição física da equipa da cultura para o CSF, a articulação e alinhamento do eixo cultura-turismo com outras áreas orgânico-funcionais da autarquia, como a educação, a intervenção social, a inovação-empreendedorismo e a economia/meio empresarial".

Paulo Pires vai estar também responsável por apresentar e dinamizar "uma estratégia e plano de ação plurianual para o campo da cultura, e a consequente revisão da política municipal de eventos".

"Inscrevem-se ainda a criação de um novo programa municipal de apoio ao ecossistema cultural, a implementação de planos de capacitação para os agentes culturais e equipas municipais, a renovação da narrativa identitária e promocional do território `Coimbra`, a revisão dos processos, práticas e instrumentos de comunicação e marketing culturais, o aumento e capacitação da equipa de logística alocada ao Departamento de Cultura e Turismo e ainda a reconfiguração da identidade e da estratégia programáticas do CSF", acrescentou o município.

Licenciado em Estudos Portugueses pela Universidade do Algarve, Paulo Pires foi assessor na Direção-Geral das Artes (DGArtes) em 2022, e foi adjunto no gabinete da ex-ministra da Cultura, entre 2020 e 2022, no anterior Governo liderado pelo PS.

Antigo investigador no Centro de Estudos Ataíde Oliveira da Universidade do Algarve, Paulo Pires assumiu também no passado a direção artística do município de Loulé, entre 2015 e 2020, na área das artes performativas, artes visuais e cruzamento disciplinar, e foi coordenador da programação cultural da Câmara de Silves, entre 2008 e 2015.