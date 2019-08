Disney + anuncia 20 estreias para reforçar competição com Netflix, HBO e Amazon Prime

Lusa24 Ago, 2019, 12:50 / atualizado em 24 Ago, 2019, 12:50 | Cultura

A Disney aposta num catálogo completo de filmes clássicos e em produções da Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, bem como em canais para crianças.

Em Anaheim, a empresa apresentou mais de vinte novos lançamentos, como a série do universo Marvel e o `franchising` "Guerra nas Estrelas", filmes originais, `reality shows` e documentários.

O serviço estará disponível a partir de 12 de novembro nos Estados Unidos.

Além das apostas já conhecidas, como as séries da "Guerra das Estrelas" "The Mandalorian", "Rogue One" e "A Guerra dos Clones", a Disney anunciou que Ewan McGregor vai regressar como personagem de Obi-Wan Kenobi.

A Disney confirmou também regresso de Hillary Duff na continuação de "Lizzie McGuire" e na recuperação de "High School Musical", em forma de série.

Por sua vez, o universo de filmes da Marvel contará com oito novas séries que seguirão as aventuras dos super-heróis do popular `franchising` de banda desenhada.

Outra estreia neste outono, "The Falcon and the Winter Soldier", seguirá vários eventos após "Vingadores: Endgame", o fim da saga "Os Vingadores", que se tornou este ano o filme com a maior receita de bilheteira de sempre.

As super-heroínas também terão destaque na Disney + com "She Hulk" e "Ms. Marvel".

