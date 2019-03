DJ e produtor português Holly atua este ano no festival Coachella

Lusa26 Mar, 2019, 14:21 | Cultura

Holly (Miguel Oliveira), de 24 anos, faz parte do cartaz do Do LaB, palco do festival dedicado às sonoridades eletrónicas, de acordo com informação disponível no `site` oficial do Choachella.

O DJ e produtor das Caldas da Rainha, atualmente a residir nos Estados Unidos, tem sido bem-sucedido fora de Portugal com atuações um pouco por todo o mundo.

O festival Coachella decorre em dois fins-de-semana -- de 12 a 14 de abril e entre 19 e 21 do mesmo mês. Holly atua no segundo fim-de-semana.

Em setembro de 2017, foi um dos vencedores dos Goldie Awards, prémios criados pelo DJ e produtor canadiano A-Track e, em março do ano passado, atuou no South by Southwest (SXSW), festival dedicado ao mercado da música, cinema e tecnologias digitais.