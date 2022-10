DocLisboa abre hoje e exibe mais de 200 filmes

Dedicado ao documentário, o DocLisboa cumpre a 20.ª edição com mais de 200 filmes, 44 deles portugueses, e propõe duas retrospetivas, nomeadamente sobre "A questão colonial", em que será exibido o filme coletivo "O regresso de Amílcar Cabral" (1976), de Djalma Martins Fettermann, Flora Gomes, José Bolama Cubumba, Josefina Lopes Crato e Sana na N’Hada.Será também exibido o filme "Novas Cartas Portuguesas", de Luísa Marinho e Luísa Sequeira, com as escritoras portuguesas Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa em diálogo com a poeta Ana Luísa Amaral sobre o processo criativo e o impacto da obra na sociedade portuguesa e no movimento feminista internacional.O DocLisboa decorre até ao dia 16, na Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa e Cinema Ideal.