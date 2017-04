Doors, um festival dedicado às bandas sonoras e Aristides de Sousa Mendes em Palco

No lote de sugestões culturais de Álvaro Costa tempo ainda para destacar um festival de bandas sonoras de filmes que terá lugar este fim-de.semana no Passos Manuel, no centro da cidade do Porto.



O Muvi - Festival Internacional de Música no Cinema - no Porto, decorre durante três dias e funciona como uma extensão do que já acontece em Lisboa há três anos.



«Vê além do que ouves» foi o mote e o desafio aceite a partir do qual nasceu o Muvi, o único festival de cinema específico sobre música em Portugal, que de 15 a 20 de novembro de 2017 regressa ao Cinema São Jorge, em Lisboa, para a quarta edição.



Álvaro Costa destaca ainda a celebração dos 50 anos do lançamento do primeiro álbum dos The Doors.



"The doors" foi gravado nos estúdios Sunset Sount, em Hollywood, na Califórnia. Foi lançado a 4 de janeiro de 1967. Vendeu mais de vinte milhões de cópias e mostrou ao mundo canções como "Light My Fire", ou o drama musical de 11 minutos "The End", que hoje são considerados clássicos do rock e símbolos da contra-cultura que alastrou por todo o mundo nos anos 60.



Los Angeles proclamou oficialmente este ano a data em que o disco foi posto à venda como "Dia The Doors" e promoveu uma cerimónia de homenagem que contou com participação dos dois membros vivos do grupo, o bateirista John Densmore e o guitarrista original Robby Krieger, e dos familiares do vocalista Jim Morrison e do teclista Ray Manzarek.



Na comemoração, foi anunciado o lançamento a 31 de março de uma edição de luxo do álbum. Um conjunto de três CD/LP, incluindo uma versão remasterizada da gravação original. "Uma peça de arte que agora chega a Portugal", lembra Álvaro Costa.