Dulce Maria Cardoso regressa com romance sobre a "vida normal" na era digital

Lusa11 Dez, 2018, 09:11 | Cultura

"Eliete -- A vida normal" centra-se numa mulher de meia idade, caracterizada pela mediania em tudo, casada e mãe de duas filhas, agente imobiliária, que se sente insatisfeita com a vida e com o casamento, e que, na procura de mudança -- vontade desencadeada na sequência da hospitalização da avó, com sinais de Alzheimer -- vira-se para as conquistas através da internet e das redes sociais, que no romance têm um papel central.

"A grande dificuldade destes tempos é fazer coincidir o eu digital com o eu real e ultrapassar o facto de nós estarmos sempre a ser avalidados", diz a escritora em entrevista à agência Lusa.

Um `like` a mais ou a menos faz sempre mossa, "porque os `likes` são agora as palmas de antigamente, é uma maneira de dizer `gosto de ti`, `estás bem`, e pressupõe sempre uma comparação com os outros, quem tem mais gostos e quem tem mais comentários".

Esta é uma realidade que não pode ser ignorada, porque a "vida editada também é vida" e a grande dificuldade reside em conciliá-la com a vida real.

"Ainda estamos na mudança é tudo muito recente é a primeira vez na história da humanidade que estamos tão juntos", e, embora os sentimentos básicos permaneçam, as circunstâncias em que esses sentimentos se manifestam são outros e "acabam por se revestir de outras máscaras".

"O que a Internet veio fazer, e o Facebook, é esta possibilidade de cada um ter a sua voz ampliada até chegar a todos, é iluminar isso, é de alguma maneira nós podermos espreitar as outras vidas e perceber, nessa edição dessas vidas, que há muita solidão", considera Dulce Maria Cardoso.

Este caminho não agrada à autora, não pela Internet em si, mas pelo uso que dela se faz: serve para "eleger presidentes, com resultados terríveis", mas também serviu para impulsionar a Primavera Árabe.

"A invenção da eletricidade tornou-nos outros, passámos a trabalhar à noite, passámos a ser outros, cada vez que a técnica nos dá uma ajuda, passamos a ser outros, porque nos passamos a comportar de maneira diferente, passamos a ter outros limites. Agora a internet ainda nos está a mudar mais, porque é mais poderosa ou aparentemente pode, em termos emocionais, provocar mais mutações", disse à Lusa.

No romance, Eliete começa a ensaiar traições ao marido através da rede social Tinder, ideia através da qual a autora explora o dilema da traição e do adultério real e virtual.

Dantes o caminho era o vizinho ou o colega de trabalho, agora "acho que não há ninguém que tenha Facebook que não tenha andado num `roça-roça` virtual", diz Dulce Maria Cardoso, para quem este livro é também "uma radiografia da traição".

A par da "mudança" como motor da história, Dulce Maria Cardoso escolheu a normalidade, conceito depreciativo, mas que esconde o "extraordinário" e "irrepetível" que cada vida é.

"Ninguém quer uma vida normal, apesar de ser um conceito muito tentador e ter sido o conceito com que Salazar convenceu os portugueses a aceitar a ditadura, e também por isso [o livro] se chama vida normal, porque Salazar está a enquadrar esta vida normal no livro, mas ninguém quer a vida normal".

O ponto é que, visto de perto, "todos nós somos extraordinários", cada um de nós "carrega o seu ponto de vista, que é único e irrepetível, e aí é que está a grande beleza disto tudo: a senhora mais desinteressante que se possa ver na rua tem de certeza uma história que carrega com ela e que é única, que é dela, pertence-lhe e não é repetível".

Pelo caminho desta normalidade, Dulce Maria Cardoso reflete sobre a identidade de um país "esquizofrénico" e com comportamentos ainda salazarentos, que esquece o passado recente, como explica à Lusa.

"Há um paralelo político, há um retrato de Portugal no livro, e há a questão de Salazar e da herança de Salazar. Não se pode não responsabilizar a Eliete pelo que ela faz, mas também não se pode não se responsabilizar quem - a família dela - a deixou chegar àquilo. Em termos políticos é a mesma coisa, não se pode desresponsabilizar quem votou no Bolsonaro ou no Trump, mas também não se pode desresponsabilizar quem deixou chegar a isto", considera.

O romance começa com uma referência a Salazar e termina com uma carta do ditador, que deixa em aberto o desenvolvimento do enredo no próximo volume.

A ideia desta personagem inusitada surgiu do questionamento de quem é esta geração pós 25 de Abril e que país é este que ficou da revolução que deitou abaixo a ditadura.

"Infelizmente eu tenho que me declarar herdeira de Salazar, porque é o governante que mais tempo governou em Portugal, com uma máquina de propaganda, foi ele que nos deu esta imagem que carregamos, foi no Estado Novo que nós nos organizámos com esta ideia de povo que temos. Ele não deixou herdeiros, mas deixou estes herdeiros todos que formatou, há muitos comportamentos nossos que ainda são salazarentos", disse à Lusa.

Quando começou a pensar sobre identidade, Dulce Maria Cardoso começou a pensar em todas essas questões, e dá como exemplo o futebol.

"Há um capítulo dedicado ao jogo com que Portugal ganhou o campeonato, porque era importantíssimo enquanto identidade do país, como nós nos comportamos, porque temos aparentemente uma baixa autoestima, mas basta ganharmos qualquer coisa, como uma final, e somos os maiores outra vez e já vamos dominar o mundo outra vez. Somos muito esquizofrénicos", afirmou à Lusa.

A avó de Eliete e a sua demência desempenham na história também um papel fundamental, por um lado, por uma questão metafórica, porque ela tem mais ou menos a idade dos anos que advêm da Segunda Guerra Mundial, e simboliza a demência de que padece o "corpo social", que, esquecido da guerra, rapidamente se deixou arrastar pelo fascismo.

Por outro lado, a situação clínica da avó reflete uma preocupação da autora com a incapacidade física e financeira das famílias para cuidarem dos idosos e da falta de respostas sociais para as situações de dependência em fim de vida: "Eu começo por não perceber porque nos querem prolongar tanto a vida, se depois não sabem o que fazer connosco".