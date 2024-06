Elvas acolhe FARRA com 30 exposições de arte contemporânea a partir de sexta-feira

A 1.ª edição da Festa da Arte em Rede na Região do Alentejo (FARRA) vai decorrer até ao dia 25 de agosto e é promovida pelo Museu de Arte Contemporânea de Elvas (MACE).

O evento, organizado em parceria com a Appleton - Associação Cultural, Centro de Arte Oliva e Córtex Frontal - Residências e Oficinas, integra, além das exposições, performances e laboratórios de mediação.

A cidade vai ser `invadida` por 30 exposições, que reúnem obras de mais de 170 artistas, oriundos de 23 países, disse o MACE, em comunicado enviado à agência Lusa.

Portugal, Brasil, Estados Unidos, Vietname, Polónia, Suíça, Reino Unido, Rússia, Chipre, Itália, França, Espanha, Áustria, Moçambique, Cuba, Marrocos, Angola, Bielorrússia, Equador, Geórgia ou Japão são alguns dos países de origem dos artistas.

O público vai poder apreciar trabalhos de pintura, escultura, fotografia, vídeo e instalação, acrescentou a mesma entidade.

As exposições pertencem a 14 coleções - uma delas a Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE) -, 13 entidades sem fins lucrativos, dois museus e uma é fruto de uma residência.

Segundo a organização da FARRA, estas iniciativas vão estar patentes ao público através de um circuito expositivo criado dentro da cidade.

O objetivo é promover o património e a regeneração urbana através da utilização de espaços sem uso corrente e do envolvimento da comunidade artística e associativa da cidade.

"As condições de possibilidade da farra, uma festa, um convívio que se alarga e se anima, são bastante semelhantes aos momentos da arte contemporânea: uma conversa que se estende, quatro ou cinco amigos novos, mais um copo, e mais duas exposições ali ao lado", argumentou Ana Cristina Cachola, diretora artística do evento, citada no comunicado.

E, acrescentou, é a partir "desta aparente futilidade fenomenológica que nascem exposições históricas, livros já escritos, outros por escrever, concertos improvisados, outros marcados".

A Festa da Arte em Rede na Região do Alentejo, com o acrónimo de FARRA, "quer ser isso mesmo", ou seja, um "lugar de nascimento, lugar de resistência", afiançou a diretora artística.

A FARRA tem também "o intuito de potenciar diversas formas de criação artística e de imaginar a exibição de arte contemporânea", procurando dar "visibilidade pública a coleções privadas nacionais e internacionais, desenvolvidas em território português", disse a organização.

"Por outro lado, fomenta as novas criações, coproduzindo e exibindo novas produções artísticas de entidades sem fins lucrativos e de artistas convidados", referiu.

Em comunicado enviado à Lusa, o Ministério da Cultura anunciou a sua participação no evento com a exposição coletiva "Jarra Humana: Obras da Coleção de Arte Contemporânea do Estado".

Esta exposição é resultado de uma parceria estabelecida entre a Museus e Monumentos de Portugal e a Câmara Municipal de Elvas, pode ler-se no documento.

A mostra, com curadoria de Francisca Portugal e Sandra Vieira Jürgens, apresenta obras de quase 30 artistas.