Em busca do Museu desconhecido. Museu da Luz

O Museu da Luz, à beira do Alqueva, mostra o processo de mudança e guarda as memórias da antiga Aldeia da Luz.

"O longo processo de Alqueva" - Diogo Nascimento, Diretor-Coordenador da EDIA.

"O projecto museográfico foi construído à medida que nos fomos aproximando deste lugar" - Pedro Pacheco, Arquiteto.

"Um pequeno Museu, mas uma grande casa" - Pedro Pacheco, Arquiteto.



"A água, a terra e a luz" - Pedro Pacheco, Arquiteto. - Diogo Nascimento, Diretor-Coordenador da EDIA.- Pedro Pacheco, Arquiteto.- Pedro Pacheco, Arquiteto.

No dia 8 de Fevereiro de 2002 foram encerradas as comportas de Alqueva dando origem ao maior lago artificial do país.O fecho das comportas foi a última etapa de um longo e complexo processo que passou pela construção de uma aldeia para alojar toda a população da velha Aldeia da Luz, submersa pela barragem.