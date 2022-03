Embaixada de Portugal nos EUA destaca ligação à emigração portuguesa de filme "CODA"

"Parabéns ao filme "CODA" pela conquista de Melhor Filme, Melhor Ator Secundário e Melhor Argumento Adaptado, na 94.ª edição dos Óscares", referiu a embaixada numa mensagem publicada na rede social Facebook.

"'CODA' passa-se em Gloucester, Massachusetts, historicamente ligada à emigração portuguesa para a região, e retrata a comunidade piscatória local, a quem Troy Kotsur, vencedor do prémio de Melhor Ator Secundário, agradeceu no seu discurso", acrescentou a Embaixada.

"CODA" conquistou o Óscar de Melhor Filme, na 94.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood, que decorreu na noite de domingo em Los Angeles.

"CODA - No Ritmo do Coração" estava nomeado para Melhor Filme, com "O Poder do Cão", "Belfast", "Não olhem para cima", "Conduz o meu carro", "King Richard: Para além do jogo", "Duna", "Licorice Pizza", "West Side Story" e "Nightmare Alley -- Beco das Almas Perdidas".

O filme de Sian Heder, para a plataforma Apple TV, obteve os três óscares para os quais estava nomeado: Melhor Filme, Melhor Ator Secundário (Troy Kotsur) e Melhor Argumento Adaptado (Sian Heder).

Mais do que um filme

A história centra-se numa família de surdos em que a filha adolescente Ruby é o único membro que consegue ouvir e falar. O acrónimo Coda designa, em inglês, filhos ouvintes de pais surdos (Child of Deaf Adults), um tema raramente abordado por Hollywood que agora venceu o Óscar de Melhor Filme.

O argumento foi adaptado do filme francês "La Famille Bélier", de 2014, e Heder revelou que os argumentistas do original estavam "muito felizes" pelo sucesso de "CODA".

A realizadora Siân Heder disse já na madrugada de segunda-feira que a vitória "é um momento enorme para os filmes independentes".

Com um orçamento de 10 milhões de dólares (9,1 milhões de euros), "CODA" foi comprado pela Apple TV+ por 25 milhões de dólares (22,8 milhões de euros), e tornou-se um dos filmes mais premiados do ano, dando a uma plataforma de "streaming" a primeira vitória de sempre na categoria mais cobiçada de Hollywood.

Siân Heder também salientou a natureza histórica de um filme sobre uma família de surdos, com três protagonistas surdos, ter vencido os Óscares.

"Este filme celebra a cultura surda", disse Heder. "Estamos a dizer: 'Vocês pertencem aqui, as vossas histórias são importantes'", continuou, confiante de que "CODA" pode ser "a pedra no topo da montanha que desencadeia uma avalancha".

"Espero que isto não seja um filme, que seja um movimento", afirmou a realizadora.