"Era uma vez Jorge Sampaio" junta 250 histórias e mais de 100 fotografias

Foi feito o convite a um conjunto largo de pessoas para que redigissem um texto com "um caráter leve e se possível na primeira pessoa" sobre um momento especial, uma experiência, uma conversa ou uma decisão, vividos com Jorge Sampaio.



A maior parte dos autores deste livro são bem conhecidos: da política, da diplomacia, da cultura ou da cidadania.



A RTP conversou com dois coordenadores do trabalho, José Pedro Castanheira, jornalista e autor da biografia de Jorge Sampaio e José Gameiro, psiquiatra, e amigo do ex-Presidente, para perceber a génese do livro.