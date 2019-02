Partilhar o artigo Escolas de Miranda do Douro asseguram aulas de mirandês a 400 alunos Imprimir o artigo Escolas de Miranda do Douro asseguram aulas de mirandês a 400 alunos Enviar por email o artigo Escolas de Miranda do Douro asseguram aulas de mirandês a 400 alunos Aumentar a fonte do artigo Escolas de Miranda do Douro asseguram aulas de mirandês a 400 alunos Diminuir a fonte do artigo Escolas de Miranda do Douro asseguram aulas de mirandês a 400 alunos Ouvir o artigo Escolas de Miranda do Douro asseguram aulas de mirandês a 400 alunos