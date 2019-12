Escritor Mário Cláudio recebe grau 'Doutor Honoris Causa' pela Universidade do Porto

O escritor Mário Cláudio foi distinguido, esta tarde, pela Universidade do Porto com o título Doutor Honoris Causa. O autor, com cinquenta anos de obra literária, diz-se grato e com estímulo maior para o futuro. O Presidente da República esteve na cerimónia e confessou ter-se feito convidado, por ser um grande admirador do escritor.