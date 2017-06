Escritor neorrealista Afonso Ribeiro homenageado em Moimenta da Beira

Lusa 06 Jun, 2017, 17:37 | Cultura

O Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, a Biblioteca Escolar e o 10.º e 11.º anos do Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde estão envolvidos no projeto, que é um tributo ao escritor que nasceu em 1911 e faleceu em 1993.

"O objetivo do projeto é chamar a atenção da comunidade local para pessoas com valor no campo da literatura e que, às vezes, são desconhecidas até na própria terra", explicou à agência Lusa o diretor do agrupamento de escolas, Alcides Sarmento.

No seu entender, Afonso Ribeiro, precursor do movimento neorrealista em Portugal, ainda é desconhecido, "apesar dos esforços da Câmara e da escola para o divulgar".

O programa de sábado, que quer divulgar o escritor sobretudo junto dos mais jovens, inclui a leitura de textos da sua obra, uma tertúlia e a apresentação de trabalhos, entre outras iniciativas.

Afonso Ribeiro publicou 14 livros, entre contos, romances e dramaturgia, de que é exemplo "Ilusão na Morte" (1938), considerado a primeira manifestação da nova corrente literária.

Alcides Sarmento explicou que será dado destaque à obra "Aldeia", que é "de fácil leitura e cujo cenário é a própria aldeia de Vila da Rua", onde há um espaço dedicado ao escritor.

"Os alunos já fizeram a leitura, pelo menos, de extratos e vão visitar alguns dos lugares descritos por ele, como a fonte de mergulho e o forno comunitário", exemplificou.

Da obra do escritor, Alcides Sarmento destacou também a trilogia "Maria", que aborda "as agruras da vida de uma serviçal doméstica", e o livro de contos "Povo", com capa de Júlio Pomar.

"O povo é mesmo a preocupação do Afonso Ribeiro. O sofrimento do povo, que era espezinhado no período do Estado Novo", acrescentou.

Convicto de que "na educação não se podem esperar transformações para amanhã, há que trabalhar no longo prazo", o responsável considerou que "o que interessa é que os alunos percebam que os escritores não são pessoas distantes, são pessoas que habitaram nos mesmos lugares que eles", e fiquem despertos para "lerem mais um bocadinho de Afonso Ribeiro".

Afonso Ribeiro é considerado autor pioneiro do movimento neorrealista, uma corrente literária do século XX marcada por ideologias políticas que descreviam a veracidade social das classes trabalhadoras.

Por exemplo, o escritor defendia que se devia olhar para o mundo rural com outros olhos.

"Mundo muito mal feito. Uns com tudo e outros sem nada. Homens trabalhando para outros homens, como servos. Será sempre assim?", questionou, na obra "Ilusão na Morte".